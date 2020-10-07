МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает на фоне снижения европейских площадок и стоимости нефти марки Brent, также негатива добавляют новости по "Северному потоку-2", которые давят на бумаги "Газпрома", следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.21 мск падал на 1,54%, до 2848,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,65%, до 1149,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 39 копеек — до 78,08 рубля, курс евро — на 19 копеек — до 91,88 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,85% — до 41,86 доллара за баррель.

К текущему моменту европейские площадки преимущественно снижаются до 0,4%.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Антимонопольный регулятор Польши UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а пять европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также заявил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

На этом фоне акции "Газпрома" снижаются на 2,3%.

В среду большинство бумаг нефтегазового сектора теряют в цене на фоне негатива в нефтяных котировках. Так, акции "Новатэка" снижаются на 0,47%, "Газпромнефти" — на 2,88%, "Лукойла" – 2,28%, "Роснефти" – на 1,15%, а также префы "Транснефти" — на 0,38%.

Акции "Совкомфлота" в первый день торгов на Московской бирже падали на 12,2% — до 93,62 рубля. К текущему моменту акции снижаются на 4,9% — до 100,16 рубля.

Теряют в цене также бумаги "Башнефти" (префы – на 0,69%, обыкновенные акции – на 0,58%), бумаги "Татнефти" (префы – на 1,4%, обыкновенные акции – на 1,93%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 1,78%, обыкновенные акции – на 2,11%)

Кроме того, среди аутсайдеров – акции "Магнита" (3,48%), "Аэрофлота" (3,02%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 2,98%, обыкновенные акции на 2,89%), депозитарные расписки Х5 (2,84%), акции "Интер РАО" (2,49%) и акции МТС (2,19%).

"Вчера ВТБ организовал вебинар "Диалог с компанией Аэрофлот" и зарядил оптимизмом крупных инвесторов, что позитивно отразилось на котировках. Сегодня таких позитивных новостей нет – акции американских авиакомпаний снизились, так как им срочно нужна помощь, чтобы выплатить зарплату. Главный "пресс" для котировок — это то, что полные параметры допэмиссии не раскрыты. Пока цена размещения не будет указана, крупные инвесторы покупать не будут эти акции и цена под собственным весом будет снижаться", — комментирует снижение стоимости акций "Аэрофлота" Андрей Верников из "Универ Капитал".

В целом сейчас инвесторы скептически настроены к различным размещениям: сегодня сразу после размещения серьезно упали котировки акции "Совкомфлота", также обращает внимание он.

При этом аналитик указывает, что фундаментальных новостей для роста акций "Аэрофлота" нет – туристический сезон провален, намечается повторное закрытие границ.

"Я довольно оптимистично к этим акциям настроен. Рынок боится неопределенности, но как только будут известны полные параметры допэмиссии, мы увидим рост котировок как минимум до 72 рублей. Ведь благодаря допэмиссии будет серьезно снижена долговая нагрузка", — добавляет он.

Среди растущих бумаг – акции "Соликамского магниевого завода" (8,84%), префы "Курганской генерирующей компании" (6,73%), акции банка "Авангард" (3,05%), "Абрау-Дюрсо" (2,32%), АФК "Система" (2,06%), а также акции ЛСР (0,66%), "Полюса" (0,56%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшие поддержки находятся на трех-пятимесячных минимумах, достигнутых фондовыми индикаторами на прошлой неделе: 2824 пункта у индекса Мосбиржи, 1134 пункта у РТС, считает Дмитрий Бабин из "БКС мир инвестиций". Если ситуация на мировых рынках вновь ухудшится, эти поддержки могут не устоять, полагает он.

Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к снижению, таким образом подтверждая преждевременность открытия масштабных "длинных" позиций на рынке, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

До конца сессии в случае продолжения продаж на биржах США и нефтяных площадках также может не быть положительных известий для "быков", полагает она.

"Не исключен, однако, и более оптимистичный сценарий, при этом котором отчет Минэнерго США по запасам покажет их снижение, а американские акции смогут развить утреннее повышение. В любом случае российские индексы явно не завершат день в плюсе", — добавляет аналитик.