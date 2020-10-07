МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду коррекционно растут довольно высокими темпами после падения на биржах США днем ранее на фоне заявления президента Дональда Трампа о прекращении переговоров о поддержке экономики — поводом для надежды быков может выступить публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США сегодня вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,82%, до 27928 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 11373,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 3380,88 пункта.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что биржи сегодня могут открыться ростом. Инвесторы ожидают публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, в котором думают найти соображения о перспективах восстановления американской экономики в условиях пандемии коронавируса, но намечающийся сегодня их оптимизм может оказаться преходящим, так как все факторы, приведшие к падению основных фондовых индексов накануне, в пределах 1,5%, остаются в силе.

Вчерашнее снижение было вызвано заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров с демократами в палате представителей о стимулировании экономики до ноябрьских президентских выборов. Причиной послужили разногласия по поводу объемов стимулирования: спикер палаты Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона долларов, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона.

Эксперты предупреждают, что итоговое отсутствие решения о поддержке экономики США вскоре после президентских выборов может вызвать серьезные волнения на рынках. "Если вскоре после выборов не будет объявлено о пакете стимулов, это вызовет опасения у инвесторов за восстановление экономики", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик Axi Corp Милан Куткович (Milan Cutkovic).