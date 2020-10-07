МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки восстанавливаются после падения в пределах 1,5% накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,28%, до 28127,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,3%, до 11299,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,2%, до 3401,2 пункта.

Американские рынки восстанавливаются после вчерашнего падения в пределах 1,5%, вызванного неожиданными заявлениями президента США о прекращении переговоров о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. При этом аналитики полагают, что такие заявления американского президента не приведут к распродажам на рынке.

"Остановка переговоров по стимулированию экономики вряд ли станет катализатором распродажи, поскольку большинство участников рынка и так не ожидали, что решение будет принято до выборов", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик Axi Corp Милан Куткович (Milan Cutkovic).

Инвесторы также ожидают публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, в котором думают найти соображения о перспективах восстановления американской экономики в условиях пандемии коронавируса.