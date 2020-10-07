МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет к иене и опускается к евро в ожидании публикации протоколов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,1766 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 105,97 иены со 105,62 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 93,63 пункта.

Участники торгов остерегаются резких движений в ожидании публикации протоколов заседания ФРС, которое прошло 15-16 сентября. Инвесторы ожидают мнения ФРС относительно рисков для экономики и перспектив ее восстановления в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в ходе торгов курс доллара к основным мировым валютам рос на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров с демократами о поддержке экономики страны до президентских выборов.

Аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что приостановка переговоров по поддержке экономики США вызывает "осторожность на рынках в отношении перспектив краткосрочного восстановления экономики США", что может привести к дальнейшему росту курса доллара, считающегося более надежным активом.