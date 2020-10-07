МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды упал по основным биржевым индексам. Дешевеющая нефть и решение Польши оштрафовать "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2" оказали давление на весь российский рынок.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,74% до 2842,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,11% до 1143,95 пункта.

Стоимость нефти падает вечером на 2,2% до 41,7 доллара за баррель сорта Brent.