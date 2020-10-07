МОСКВА, 7 октября — ПРАЙМ. Акции "Совкомфлота" упали на 4,3% к цене IPO, однако рыночный интерес к ним оказался очень высоким – сравнимым с "голубыми фишками": "Газпромом" и Сбербанком, свидетельствуют данные Московской биржи.

К закрытию основной торговой сессии бумаги "Совкомфлота" стоили 100,5 рубля, что на 4,3% ниже цены IPO (105 рублей). При этом объем торгов ими составил 10,6 миллиарда рублей против 10,7 миллиарда по "Газпрому" и 12,6 миллиарда по Сбербанку.