МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду установил новый рекорд по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в течение одного дня, продав бумаги на 345,7 миллиарда рублей.

Таким образом, Минфин выполнил на 17,3% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 315,73 миллиарда рублей при спросе в 316,331 миллиарда, установив новый рекорд по объему размещения на одном аукционе. Цена отсечения составила 95,239% от номинала, средневзвешенная цена — 95,4133% от номинала.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на весь лимит в 30 миллиардов рублей при спросе в 51,691 миллиарда. Цена отсечения составила 96,981% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0123% от номинала. Средневзвешенная доходность составила 5,28% годовых, доходность по цене отсечения – 5,29% годовых.

Предыдущий рекорд по объему проданных ОФЗ был установлен в начале сентября, когда министерство разместило в течение одного дня гособлигации более чем на 215 миллиардов рублей при спросе почти в 350 миллиардов. Тогда только на одном аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 187,6 миллиарда рублей.

МИКС РАБОТАЕТ

Схема размещения, при которой предлагается неограниченный объем ОФЗ с переменным купонным доходом и ограниченный, относительно небольшой объем ОФЗ с постоянным купонным доходом, продолжает успешно работать на первичном рынке.

Она также поддерживает цены на вторичном рынке ОФЗ, в результате роста которых с начала месяца доходность снизилась в среднем по рынку на 9 базисных пунктов (в пределах 10-18 базисных пунктов по бумагам со сроком обращения 5-11 лет), сказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Прошедшие сегодня аукционы стали рекордными в истории рынка как по объему спроса, так и размещения, которые суммарно составили около 368,3 и более 345,7 миллиарда рублей соответственно", — отметил он.

"Но при этом ОФЗ-ПК были размещены с дисконтом по средневзвешенной цене порядка 0,94 процентного пункта и более 1,11 процентного пункта по цене отсечения к уровню вторичного рынка. Кроме того, средневзвешенная цена была на 0,86 процентного пункта ниже результата предыдущего размещения месячной давности", — указал аналитик.

По его словам, на 13 крупных заявок пришлось более 60% размещенного объема. Среди них были две заявки на 50 и 20 миллиардов рублей, две – на 15 и 15,5 миллиарда рублей, и девять заявок по 10 миллиардов рублей.

Ограниченный объем ОФЗ с постоянным купонным доходом был реализован в полном объеме с доходностью на 1 базисный пункт ниже уровня вторичного рынка благодаря спросу, который на 70% превысил предложение.

Размещение на двух аукционах более чем вдвое превысило объем, который необходимо было размещать еженедельно для выполнения квартального плана.