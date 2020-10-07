МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду установил новый рекорд по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в течение одного дня, продав бумаги на 345,7 миллиарда рублей.
Таким образом, Минфин выполнил на 17,3% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 315,73 миллиарда рублей при спросе в 316,331 миллиарда, установив новый рекорд по объему размещения на одном аукционе. Цена отсечения составила 95,239% от номинала, средневзвешенная цена — 95,4133% от номинала.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на весь лимит в 30 миллиардов рублей при спросе в 51,691 миллиарда. Цена отсечения составила 96,981% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0123% от номинала. Средневзвешенная доходность составила 5,28% годовых, доходность по цене отсечения – 5,29% годовых.
Предыдущий рекорд по объему проданных ОФЗ был установлен в начале сентября, когда министерство разместило в течение одного дня гособлигации более чем на 215 миллиардов рублей при спросе почти в 350 миллиардов. Тогда только на одном аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 187,6 миллиарда рублей.
МИКС РАБОТАЕТ
Схема размещения, при которой предлагается неограниченный объем ОФЗ с переменным купонным доходом и ограниченный, относительно небольшой объем ОФЗ с постоянным купонным доходом, продолжает успешно работать на первичном рынке.
Она также поддерживает цены на вторичном рынке ОФЗ, в результате роста которых с начала месяца доходность снизилась в среднем по рынку на 9 базисных пунктов (в пределах 10-18 базисных пунктов по бумагам со сроком обращения 5-11 лет), сказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
"Прошедшие сегодня аукционы стали рекордными в истории рынка как по объему спроса, так и размещения, которые суммарно составили около 368,3 и более 345,7 миллиарда рублей соответственно", — отметил он.
"Но при этом ОФЗ-ПК были размещены с дисконтом по средневзвешенной цене порядка 0,94 процентного пункта и более 1,11 процентного пункта по цене отсечения к уровню вторичного рынка. Кроме того, средневзвешенная цена была на 0,86 процентного пункта ниже результата предыдущего размещения месячной давности", — указал аналитик.
По его словам, на 13 крупных заявок пришлось более 60% размещенного объема. Среди них были две заявки на 50 и 20 миллиардов рублей, две – на 15 и 15,5 миллиарда рублей, и девять заявок по 10 миллиардов рублей.
Ограниченный объем ОФЗ с постоянным купонным доходом был реализован в полном объеме с доходностью на 1 базисный пункт ниже уровня вторичного рынка благодаря спросу, который на 70% превысил предложение.
Размещение на двух аукционах более чем вдвое превысило объем, который необходимо было размещать еженедельно для выполнения квартального плана.
https://1prime.ru/Financial_market/20201007/832129566.html