МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,09% — или на 20,75 доллара, до 1888,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,46% — до 23,82 доллара за унцию.

Трейдеры ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС, в котором ожидают найти соображения о перспективах восстановления американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

При этом аналитики полагают, что для золота все же существует больше факторов поддержки, это, в частности, пандемия коронавируса и денежная политика США. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении переговоров по стимулированию экономики с демократами в палате представителей до президентских выборов 3 ноября. Вместе с этим Трамп призвал одобрить пакеты поддержки авиационной отрасли в 25 миллиардов долларов и малого бизнеса — в 135 миллиардов, которые он готов подписать.

"Опасения вокруг снижения спроса, вызванные коронавирусом, все еще существуют, что означает, что рано или поздно пакет финансовых стимулов будет принят и ФРС продолжит свою беспрецедентную монетарную политику", — считает портфельный менеджер GraniteShares Джефф Клеарман (Jeff Klearman), мнение которого приводит агентство Рейтер.