МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду преимущественно снижением после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров с демократами по принятию пакета стимулов экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, до 5946,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 4882 пунктов, немецкий индекс DAX вырос на 0,17%, до 12928,57 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать влияние сообщений Дональда Трампа на мировые рынки. В среду Трамп заявил, что до периода после выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки.

При этом эксперты отмечают, что неопределенность на европейских рынках также вызвана переговорами по выходу Британии из ЕС (Brexit).

"Рынок верит, что пакет стимулов экономики все равно будет принят, независимо от того, кто победит на выборах в США. Однако инвесторы находятся в неопределенности по поводу Brexit и придерживаются мнения, что им следует избегать долгосрочных ставок", — цитирует агентство Рейтер стратега TS Lombard Андреа Чичионе (Andrea Cicione). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1 октября заявила, что Брюссель начал реализацию юридических процедур в связи с принятием Британией закона о внутреннем рынке, который, по мнению европейских чиновников, нарушает условия соглашения о Brexit. Руководитель ЕК отметила, что направила Лондону соответствующее уведомление.

Поддержку германскому индексу DAX, который закрылся ростом, оказала финансовая отчетность немецкой технологической компании Dialog Semiconductor за третий квартал, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. Акции компании растут в цене на 3,2%.