МОСКВА, 7 окт — Dow Jones. Вот три вещи, которых инвесторы не знают о президентских выборах в США: кто победит, победа какого кандидата сулит прибыль и кого предпочтет рынок.

Многие читатели могут поперхнуться от удивления. "Все же очевидно!" – воскликнут они. Но сейчас динамика акций не всегда совпадает с результатами опросов, как было раньше – до выборов 2016 года. Это значит, что многие инвесторы не уверены в ответах. Еще хуже то, что в 2016 году, когда инвесторы были уверены в том, какой кандидат предпочтителен для рынка акций, они в корне ошиблись. WSJ: президентские выборы в США могут обернуться стрессом для фондовых рынков

Чтобы разобраться в этом запутанном деле, следует рассмотреть два фактора, которые, как известно, рынок любит и понимает: сокращение налогов и государственная поддержка.

Президент Дональд Трамп наметил сокращение налогов, тогда как кандидат от Демократической партии Джо Байден хочет повысить корпоративные налоги. И он сможет это сделать, если большинство в конгрессе получат демократы.

Байден наметил стимулирующие программы, причем демократы настаивают на более существенном увеличении расходов, чем склонен согласовать сейчас Белый дом. Трамп неоднозначно высказывается на эту тему. Сначала он в Twitter пишет, что экономика США "хочет стимулов и нуждается в них", потом отменяет переговоры по стимулам, а потом предлагает незамедлительно подписать закон по стимулам в урезанном виде. Но демократы все равно в следующие четыре года, скорее всего, потратят больше, чем потратил бы Трамп.

Уравновесить эти два вопроса не так-то просто для рынка в целом. Будет ли рост S&P 500 выше при более сильной экономике и повышении корпоративных налогов или в случае с более слабой экономикой и более низкими налогами? Неизвестно. И дело тут не только в том, какой из вариантов окажет более сильное влияние на прибыль. Влияние может чувствоваться в разные периоды. Налоги оказывают более долгосрочное воздействие на прибыль, тогда как влияние стимулов более прямое, но быстро сходит на нет.

Стоит посмотреть на рынок, и ситуация станет чуть понятнее. Кажется, что акции технологических гигантов и акции роста, которые в этом году возглавляют подъем на рынке, проиграют от запланированного Байденом повышения налогов. А больше остальных от стимулов выиграют акции финансового сектора и циклические акции, чувствительные к изменениям в экономике, например бумаги промышленного сектора.

То же самое касается и сроков. У растущих компаний значительная часть общей прибыли, которую они заработают за весь период существования, приходится на предстоящие годы, поэтому они выиграют от всего, что поможет им в долгосрочной перспективе, например от снижения налогов. Дешевым акциям стоимости, к которым в данный момент относятся и бумаги, чувствительные к изменениям в экономике, не светит безоблачное будущее, поэтому они в большей степени выиграют от краткосрочной поддержки, например от стимулирующих мер властей.

Иначе говоря, для акций крупных технологических компаний благоприятна низкая доходность облигаций, тогда как акции стоимости и циклические акции предпочитают, чтобы доходность облигаций росла вследствие укрепления экономики. Демократ, свободно расходующий бюджетные средства, вероятно, вселит надежду на более быстрое восстановление экономики, чем это ожидается в данный момент, а также на то, что ФРС сможет раньше отказаться от нулевых процентных ставок. И то, и другое будет способствовать повышению доходности казначейских бумаг.

Что-то из этого, возможно, уже проявилось на рынке. Рынки ставок в августе с большим оптимизмом оценивали перспективы Трампа, причем ко 2 сентября его шансы выиграть почти сравнялись с шансами Байдена. Именно тогда акции крупных технологических компаний активно росли. Но потом шансы Байдена вновь возросли, и у бумаг технологических гигантов и других акций роста возникли трудности. Однако такое отслеживание ситуации сейчас гораздо менее очевидно, чем во время гонки 2016 года, и эта модель – если только это не простое совпадение –в любом случае перестала работать несколько недель назад.

Расчеты рынка не такие точные отчасти из-за того, что до выборов может быть объявлено об очередных стимулирующих мерах, а также в связи с тем, что Трамп более склонен к госрасходам, чем республиканцы в сенате. Инвесторы знают, что он не заинтересован в сведении баланса. Заражение Трампа усилило неопределенность в мире

Не исключено, что влияние налогового плана Байдена на акции технологического сектора может оказаться достаточно сильным, чтобы они могли утащить вниз весь фондовый рынок, даже несмотря на то, что большинство акций росли в надежде на то, что дополнительные госрасходы активизируют экономику.

Доказательством может служить то, что случилось в прошлую пятницу. Новости о заражении Трампа коронавирусом изначально продавили рынок, поскольку усилили неопределенность, но позднее наблюдался стремительный отскок, так как трейдеры делали ставку на то, что слабые показатели на рынке труда повысят вероятность новых стимулов. Этот отскок акции технологических гигантов упустили.

Хотя в составе S&P 500 подорожали почти две трети бумаг, крупных потерь акций технологического сектора хватило, чтобы индекс финишировал в минусе. Акции компаний, которые выиграют от укрепления экономики, выросли в цене, включая бумаги менее крупных фирм, акции стоимости, бумаги финансового и промышленного секторов. Однако сейчас S&P 500, в составе которого много бумаг технологических компаний, еще в меньшей степени является показателем рыночных ожиданий, чем обычно.

Ничего из этого не доказывает, что все вышесказанное верно, а 2016 год должен послужить напоминанием о беспомощности рынка в предсказывании реакции на любой исход выборов. Но хотя бы скрупулезный анализ того, что нам неизвестно, поможет понять, что все же случится с акциями после ноябрьского голосования.

— Автор James Mackintosh, James.Mackintosh@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ