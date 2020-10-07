МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в среду, отыгрывая внешний негатив.

Падение рынка нефти и решение Польши оштрафовать "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов обусловили общее давление на акции российских компаний.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,74% до 2842,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,11% до 1143,95 пункта.

ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

На российском фондовом рынке в среду преобладали негативные настроения. Основным фактором давления выступила негативная динамика рынка энергоносителей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Стоимость барреля марки Brent вечером падала на 2,7% до 41,5 доллара. Падение нефтяных котировок ускорилось после публикации статистики минэнерго США. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли на 0,5 миллиона баррелей — до 492,9 миллиона баррелей. Добыча этого сырья в США выросла на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в день.

Западноевропейские фондовые индексы в среду преимущественно снизились — в пределах 0,3%, американские вечером росли на 1,2-1,4%. Неопределенность была вызвана вчерашним неожиданным заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

ПОЛЬША ПОДТОЛКНУЛА "ГАЗПРОМ" В ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ

В лидерах падения цены среди "голубых фишек" в РФ в среду оказались акции "Газпрома" (-2%). Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов. Размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнерских компаний составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству.

Европейские финансовые партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток 2" вместе с российской компанией выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора.

Подешевели также бумаги "Аэрофлота" (-3,2%), "Мечела" (-2,8%), "Газпром нефти" (-2,7%), "Магнита" (-2,6%). Выросли акции АФК "Система" (+1,5%), Polymetal (+1,2%), "Полюса" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок акций почти полностью растерял прирост последних трех сессий и сейчас находится на минимумах с конца июля, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "На ближайших сессиях мы закладываем слабое его восстановление с ростом индекса Мосбиржи не выше 2900 пунктов", — добавил он.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов среды отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов, отметил Зварич из Промсвязьбанка.

"Данный факт с технической точки зрения говорит в пользу продолжения негативной динамики на нашем рынке. При этом целью снижения может стать район 2700-2750 пунктов по индексу", — оценил он.

В четверг динамика торгов на российском рынке помимо общерыночных настроений будет зависеть от изменений геополитического фона и ценовой картины рынка нефти, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг сформируется в пределах 2790-2890 пунктов", — добавил он.