МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду растет к доллару и евро, отыгрывая рекордно высокий спрос на аукционах по размещению Минфином России ОФЗ, следует из данных торгов Московской биржи.

Неоднозначная динамика мировых фондовых рынков и коррекция цены нефти вниз сдерживает рубль от более уверенного восстановления после роста волатильности последних недель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.18 мск снижался на 30 копеек, до 78,16 рубля, курс евро — на 6 копеек, до уровня 92,01 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА РЫНОК ГОСДОЛГА

Российская валюта вечером росла, корректируя предыдущий цикл снижения. Поддержка пришла от аукционов Минфина РФ, разместившего в среду рекордный объем ОФЗ в течение одного дня. Было продано бумаг на 345,7 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 368 миллиарда. Таким образом, Минфин выполнил на 17,3% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей.

Такой объем обеспечил высокий спрос на рублевую ликвидность и поддержал курс рубля.

При этом внешний фон в среду был неоднозначным, что отчасти сдержало рост курса рубля. Стоимость барреля марки Brent вечером падала на 1,8%, до 41,9 доллара. Падение нефтяных котировок ускорилось после публикации статистики минэнерго США. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли на 0,5 миллиона баррелей — до 492,9 миллиона баррелей. Добыча этого сырья в США выросла на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в день.

Западноевропейские фондовые индексы в среду преимущественно снизились — в пределах 0,3%, американские — вечером росли на 1,6-1,8%. Неопределенность была вызвана вчерашним неожиданным заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

В итоге, доллар и евро вечером снижаются на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти при этом поднялась выше уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В условиях сохранения вирусных и геополитических рисков спрос на иностранную валюту до конца текущей недели будет повышенным, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир Инвестиций".

"При этом не исключено, что цены на нефть в ближайшие дни могут вернуться в зеленую зону на фоне сохраняющейся непогоды в Мексиканском заливе и забастовки нефтяников в Норвегии. По нашим оценкам, во второй половине недели курс доллара сформируется в диапазоне 77-79 рублей", — оценил положение он.

Доллар продолжает движение в диапазоне 77,5-80 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Пока мы не видим поводов для выхода из данных рамок. Сохраняющиеся внешние риски не позволят рублю продолжить восстановление, однако текущие уровни рынка энергоносителей, даже с учетом возможного дальнейшего снижения в диапазон 38-40 долларов по нефти марки Brent, не дают повода для подъема американской валюты выше 80 рублей", — добавил он.

"Рубль пока еще не может преодолеть нисходящий тренд, поэтому на ближайших сессиях мы не исключаем повторный рост доллара до 79 рублей, евро — до 93 рублей", — оценил ситуацию Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанса".