ВАШИНГТОН, 8 окт /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США выросли в среду после спада накануне, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 23 мск индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,74%, до 3419,45 пункта, промышленный DJIA вырос на 1,91%, до 28303,46 пункта, а технологический NASDAQ — на 1,88%, до 11364,60 пункта.

Рынки восстанавливаются после объявленного накануне решения президента США Дональда Трампа отложить переговоры с конгрессом о стимулировании экономики на период после выборов.