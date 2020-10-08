МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Сбербанк в третьем квартале нарастил комиссионные доходы от переводов физических лиц почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,6 миллиарда рублей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных кредитной организации. Банк объясняет такую динамику продолжающимся "перетоком" клиентов в безналичные платежи, а также новой системой переводов.

Доходы кредитной организации от осуществления переводов средств по счетам по поручению россиян и иностранцев выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,5 миллиарда рублей, а вот доходы от переводов без открытия банковских счетов, наоборот, снизились на 15% — до 2,1 миллиарда рублей.

При этом за девять месяцев Сбербанк нарастил свои комиссионные доходы от переводов физлиц на 42,2% — до 56,5 миллиарда рублей. Подавляющая часть доходов приходится на переводы по банковским счетам — 50,6 миллиарда рублей, остальные 5,9 миллиарда рублей — на переводы без открытия счетов.

В Сбербанке пояснили РИА Новости, что рост комиссионных доходов от денежных переводов в третьем квартале является продолжением тренда по "перетоку" клиентов в безналичные платежи, которые показали значительный рост, против существенного снижения наличных операций. "С учетом этого фактора чистый рост данных комиссионных доходов за третий квартал составляет 26%, а совокупно за 9 месяцев 22%. Кроме того, мы наблюдаем рост клиентов, предпочитающих подписку – это те, у кого обороты выше 50 тысяч рублей в месяц. Отметим, что для 90% наших клиентов сервис переводов – бесплатный", — отметили в банке.

Аналитики сходятся во мнении, что вклад в рост доходов от комиссий за переводы физлиц внесла новая система переводов банка, рост клиентской базы и меняющееся поведения на фоне коронавируса. Так, младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Зоя Советкина отметила, что рост происходит благодаря новой системе тарификации, а также в результате введения в России карантина и ограничений, способствующих увеличению количества переводов между физлицами.

Изменение тарификации переводов определенно сыграло роль, однако следует также обратить внимание на рост остатков средств физлиц, который за 9 месяцев 2020 года ускорился до 9%, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "По моим оценкам, Сбербанк растет выше рынка, что косвенно свидетельствует о росте клиентской базы Сбербанка", — добавляет он.

"Чистый комиссионный доход от переводов по счетам физлиц вырос, в первую очередь, за счет восстановления активности расчетных операций населения после снятия режима нерабочих дней. Комиссионные доходы в целом растут преимущественно из-за увеличения объемов и количества переводов с карты на карту по причине пандемии – население предпочитает безналичные переводы оплате наличными. Кроме того, такой вид переводов использует целый ряд самозанятых для оплаты услуг и иногда часть магазинов (вместо оплаты наличными)", — заключила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.