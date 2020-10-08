События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 октября
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь)
|44%
|61% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (с учетом сезонных колебаний) (август)
|0,96 трлн йен
|1,65 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август)
|1,468 трлн йен
|2,103 трлн йен (факт)
|4:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (август)
|18 млрд евро
|15,7 млрд евро (факт)
|10:25
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|10:25
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (2кв2020)
|-0,60%
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
|14:30
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|262,4 тыс
|240 тыс
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|837 тыс
|820 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема /с 03.06.2020/
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август)
|-3%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.10)
|580,7 млрд долл (на 25.09)
|RUB
|Аэрофлот — СД (о реализации долгосрочной программы развития группы и достижении КПЭ /ключевых показателей эффективности/ за 2кв2020)
|RUB
|РуссНефть — СД (отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1П2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20201008/832131058.html