МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь) 44% 61% (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (с учетом сезонных колебаний) (август) 0,96 трлн йен 1,65 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август) 1,468 трлн йен 2,103 трлн йен (факт)
4:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (август) 18 млрд евро 15,7 млрд евро (факт)
10:25 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
10:25 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда (2кв2020) -0,60%  
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша    
14:30 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь) 262,4 тыс 240 тыс
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 837 тыс 820 тыс
15:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема /с 03.06.2020/    
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август) -3%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.10) 580,7 млрд долл (на 25.09)  
  RUB Аэрофлот — СД (о реализации долгосрочной программы развития группы и достижении КПЭ /ключевых показателей эффективности/ за 2кв2020)    
  RUB РуссНефть — СД (отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1П2020)    