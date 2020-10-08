МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг снижается после роста накануне, при этом объемы торгов остаются низкими, поскольку биржи Китая, крупнейшего потребителя меди, все еще закрыты в связи с длинными выходными, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.22 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,32%, до 3,0202 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду стоимость выросла на 2,3%.

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,28%, до 6679 долларов, алюминия — на 1,05%, до 1783,5 доллара, цинка — снизилась на 0,25%, до 2357 долларов.

Медь коррекционно дешевеет после роста днем ранее на ожиданиях по поставкам из Чили и поддержке экономики США. Так, ранее на неделе обострилась ситуация на чилийском медном руднике Candelaria, что, как опасаются рынки, может привести к забастовке и перебоям в поставках.

В то же время американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что до выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за разногласий по объему пакета поддержки. Вместе с этим он заявил о готовности подписать относительно менее крупные пакеты поддержки авиационной отрасли и малого бизнеса, если они будут одобрены.

Рынки Китая закрыты с начала октября, однако биржи страны откроются уже в пятницу, 9 октября. Из-за отсутствия на торгах основного покупателя металла объем торгов снижен.