МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.48 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,35%, до 4,99 доллара, "Новатэка" — на 0,96%, до 141,35 доллара, "Лукойла" — на 1,49%, до 57,75 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 1,02% — до 4,26 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 0,16%, до 18,49 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,57% — до 23,84 доллара, "Северстали" — на 1,11%, до 12,78 доллара, НЛМК — снижалась на 1,4%, до 21,79 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,23%, до 0,81 доллара, Сбербанка — на 0,77%, до 10,76 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,3%, до 25,02 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 1,68% — до 6,07 доллара, "Ленты" — на 1,05%, до 2,89 доллара. Расписки "Магнита" дорожали на 1,04% — до 14,58 доллара.