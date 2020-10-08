МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" с момента объявления об SPO 21 сентября потеряли в стоимости более 20%, в среду бумаги компании обновили минимум с 30 марта на новостях о цене акций при размещении, следует из данных торгов Московской биржи.

К 11.25 мск акции "Аэрофлота" снижались на 2,82% и уже падали на 3,9%, до 63,3 рубля – минимума с 30 марта. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,3%.

Как рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах, SPO "Аэрофлота" ожидается по цене 60 рублей за бумагу. По словам другого источника агентства в финансовых кругах, заявки инвесторов по цене ниже 60 рублей за акцию не будут удовлетворены. Он также сообщил, что книга заявок на акции переподписана.

Компания в четверг завершает сбор заявок инвесторов на SPO. Дата начала размещения ценных бумаг — 9 октября, окончания — 23 октября.

"Аэрофлот" 21 сентября объявил о начале вторичного публичного размещения, в ходе которого планирует разместить до 1,7 миллиарда акций. В целом компания рассчитывает привлечь не менее 80 миллиардов рублей.

Как следует из динамики торгов Московской биржи, с 21 сентября по текущий момент акции компании потеряли в стоимости 22,6% — с 81,78 рубля до 63,3 рубля.

Государство примет участие в SPO в объеме, необходимом для сохранения доли в компании не менее текущей — 51,17% акций. По данным компании, акционеры " Аэрофлота " по преимущественному праву подали заявки на покупку 987 миллионов акций, в том числе государство — на 869,9 миллиона.