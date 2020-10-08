МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в четверг на фоне оптимизма на рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.32 мск французский CAC 40 рос на 0,06%, до 4884,71 пункта, британский индекс FTSE 100 — опускался на 0,13%, достигая 5940,31 пункта. Немецкий индекс DAX повышался на 0,39%, до 12975,55 пункта.

Европейские инвесторы в четверг поддерживают оптимистичные настроения на других мировых рынках — США и Азии. Биржи США закрылись в среду ростом в пределах 2% после того, как президент страны Дональд Трамп призвал конгресс немедленно принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов подписать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов. Вслед за рынками США подъем отмечался и на большинстве рынков Азии.

В то же время стратег Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston) сказал агентству Рейтер, что в целом в данный момент "рынкам не нужны причины для ралли, им просто достаточно того, что нет плохих новостей".

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают внутренние корпоративные новости. Так, британский лоукостер EasyJet сообщил, что по предварительным оценкам, выручка по итогам четвертого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 30 сентября), сократилась на 73%, а количество перевезенных пассажиров — на 67% по сравнению с показателем годичной давности.

"Исходя из текущих ограничений на поездки, мы ожидаем, что в первом квартале 2021 года мы будем работать примерно на 25% от запланированной мощности, но мы сохраняем гибкость для быстрого наращивания мощностей, когда мы увидим возврат спроса", — отмечает компания. Акции EasyJet дешевеют на торгах в Лондоне на 1,38%.