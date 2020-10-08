МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов четверга на фоне подъема на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

Исключением стал гонконгский Hang Seng Index, который снизился на 0,2% — до 24193,35 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,45% — до 2397,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,09%, до 6102 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96% до 23647,07 пункта.

Биржи Китая закрыты с начала октября в связи со всеобщими каникулами в стране. По итогам торгов 30 сентября индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.

Основные биржевые индексы США в среду выросли в пределах 2%. Трейдеров воодушевили новости о том, что президент страны Дональд Трамп призвал конгресс "немедленно" принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов подписать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости. Южнокорейская LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, сообщила, что по предварительным данным, ее выручка в третьем квартале выросла на 7,8% в годовом выражении – до 16,92 триллиона вон (14,6 миллиарда долларов), операционная прибыль — на 23%, до 959 миллиардов вон (828,2 миллиона долларов). Окончательные данные будут опубликованы в конце октября. Несмотря на рост показателей, по итогам торгов акции компании упали в цене на 2,9%.

Давление на настроения трейдеров в Гонконге оказали сообщения СМИ о том, что Вашингтон может наложить ограничения на работу китайской Tencent Holdings, которая торгуется на гонконгской бирже, и Ant Group (подразделение китайской интернет-компании Alibaba) из-за опасений за национальную безопасность. Акции Tencent снизились в цене на 0,2%.