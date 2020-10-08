МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group на уровне "А+", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении Fitch.

"Подтверждение подчеркивает очень устойчивый бизнес Alibaba, значительную экономию на масштабе, хорошие показатели работы в области цифровой экономики, увеличение диверсификации доходов, постоянную стабильную прибыльность, формирование высоких объемов свободного денежного потока (FCF) и консервативную структуру капитала", — поясняет агентство.

Рейтинг компании также отражает мнение Fitch, что потенциальный запрет на деятельность Alibaba в США не повлияет на нее, поскольку компания получает лишь ограниченные объемы выручки от работы в США.

Fitch отмечает, что позитивное рейтинговое действие в отношении компании маловероятно в среднесрочной перспективе, учитывая ожидания по динамике прибыли. При этом негативное рейтинговое действие возможно в случае серьезного ухудшения финансовых показателей или потери большой доли на рынке.

Alibaba Group работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе принадлежит несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.