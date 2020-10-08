МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг бодро растут на оптимизме вокруг пакета госпомощи экономики США, а также на заявлениях Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,86%, до 28420 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85%, до 11567,75 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3426,88 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли вчерашние заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов. При этом днями ранее он заявлял, что до ноябрьских президентских выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за разногласий по объему поддержки.

"Стимулы все еще важны на данном этапе – мы наблюдаем оптимистичные настроения на рынке на фоне того, что определенная поддержка экономике будет оказана", — цитирует газета Wall Street Jornal аналитика Natixis Investment Managers Эсти Двека (Esty Dwek).

Участники торгов также обратили внимание на опубликованные результаты заседания ФРС США, согласно которым, по оценке Федрезерва, ВВП страны восстанавливается быстрыми темпами в третьем квартале. Промышленное производство также продолжило восстанавливаться в июле и августе, но менее быстрыми темпами, чем в предыдущие два месяца.

На настроения на рынках теперь также может повлиять макростатистика, которая будет опубликована позднее в четверг. Согласно прогнозам аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшилось на 17 тысяч, до 820 тысяч заявок.