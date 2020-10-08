МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро уже по 91 рублю, доллар направляется к 77 рублям, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 15.33 мск падал на 53 копейки, до 77,49 рубля, курс евро — на 67 копеек, до уровня 91,16 рубля следует из данных Московской биржи. При этом евро уже опускался до 90,99 рубля, впервые с 1 октября.

Стоимость нефти растет на 1,9% до 42,8 доллара за баррель по марке Brent.