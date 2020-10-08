МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к символическому снижению по индексу Мосбиржи на фоне укрепляющегося рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижается на 0,06%, до 2841 пункта; долларовый индекс РТС растёт при этом на 1,13%, до 1156,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 66 копеек, до 77,36 рубля, курс евро — на 81 копейку, — до 91,03 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет более чем на 2%, до 42,85 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил о планах своего игрового бренда MY.GAMES приобрести контрольный пакет акций в разработчике мобильных игр Deus Craft, после чего MY.GAMES будет владеть 51,16% акций Deus Craft.

На этом фоне депозитарные расписки Mail.ru дорожают на 1,37%, а ещё раньше — поднимались в цене на 2,1%, до 2196,4 рубля.

Артем Михайлин из "Велес Капитала" полагает, что усиление игрового сегмента полностью укладывается в ранее анонсированную стратегию и будет положительно влиять на результаты деятельности компании в долгосрочной перспективе. Также возросшая вероятность новых ограничений, на его взгляд, делает оправданной ставку на видеоигры и в краткосрочной перспективе.

Вероятно, покупка будет оплачена из средств, полученных в рамках недавнего привлечения капитала Mail.ru, полагает аналитик.

Цены акций "Совкомфлота" продолжают второй день после IPO снижаться, однако держатся выше установленного в среду минимума на уровне 91,63 рубля. Объем торгов значительно упал и немного превышает 400 миллионов рублей по сравнению со средой (почти 10,6 миллиарда рублей).

Акции "Аэрофлота" с момента объявления об SPO 21 сентября потеряли в стоимости более 20%, в среду бумаги компании обновили минимум с 30 марта на новостях о цене акций при размещении.

Как рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах, SPO "Аэрофлота" ожидается по цене 60 рублей за бумагу. По словам другого источника агентства в финансовых кругах, заявки инвесторов по цене ниже 60 рублей за акцию не будут удовлетворены. Он также сообщил, что книга заявок на акции переподписана.

К текущему моменту акции "Аэрофлота" дешевеют на 3,43% (ранее — на 3,9%), до 63,3 рубля – минимума с 30 марта.

В четверг также большинство бумаг нефтегазового сектора теряют цене. Так, акции "Газпрома" дешевеют на 0,62%, "Новатэка" — на 0,87%, "Газпромнефти" — на 0,59%, "Лукойла" – 0,49%, "Роснефти" – на 0,6%. Также теряют в цене бумаги "Татнефти" (префы – 0,99%, обыкновенные акции – 1,26%).

Среди растущих бумаг – акции девелоперской компании "Инград" (+2,49%), депозитарные расписки "Русагро" (+1,72%), акции "Полюса" (+1,65%), ТГК-2 (+1,52%), "Аптечной сети 36 и 6%" (+1,52%), АФК "Система" (+1,26%), "Интер РАО" (+1,24%), ФСК ЕЭС (+1,06%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пребывали в нерешительности. Рублевый индикатор находился под давлением, так как зарубежный оптимизм не был в состоянии компенсировать внутренние риски. Долларовый индекс в то же время, рос благодаря более крепкому рублю", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

С учетом преобладающего улучшения внешнего информационного фона до конца дня возможным представляется повышение цен широкого российского рынка акций, считает Александр Осин из компании "Фридом Финанс". Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляют 2815-2870 пунктов, указывает он.

"Ускорение повышения на нефтяных площадках и американских биржах до конца сессии могло бы предоставить российскому рынку некоторую поддержку", — также полагает Кожухова.