События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 октября
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август)
|-6,5%
|3,2%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август)
|-7,6%
|-6,9%
|3:30
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|10,7%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сентябрь)
|54
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь)
|55,1
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|6,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|5,2%
|2,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август)
|6,3%
|3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|-7,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (август)
|-8,64 млрд ф.ст.
|-9 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август)
|-2,36 млрд ф.ст.
|-2,8 млрд ф.ст.
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (сентябрь)
|245,8 тыс
|156,6 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (сентябрь)
|10,2%
|9,7%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|7,0%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|189
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|266
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|8,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|24,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за сентябрь
|предв.
|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 3кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201008/832134397.html