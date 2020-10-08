МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август) -6,5% 3,2%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август) -7,6% -6,9%
3:30 AUD Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/    
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 10,7%  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сентябрь) 54  
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь) 55,1  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 6,6%  
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (август) 5,2% 2,5%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август) 6,3% 3%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м -7,6%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (август) -8,64 млрд ф.ст. -9 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август) -2,36 млрд ф.ст. -2,8 млрд ф.ст.
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (сентябрь) 245,8 тыс 156,6 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (сентябрь) 10,2% 9,7%
16:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 7,0%  
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 189  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 266  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 8,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 24,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за сентябрь    
предв. RUB Северсталь — операционные результаты за 3кв2020    

 

 