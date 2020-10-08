МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут в четверг, в то время как инвесторы оценивают вероятность скорого принятия властями мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,38%, до 28411,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 11433,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3435,63 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли вчерашние заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

"Динамика рынка, действительно, зависит от финансовой поддержки. Он (рынок — ред.) также пытается предсказать, на что она будет похожа", — отметил инвестиционный директор Girard Тим Чабб (Tim Chubb), которого цитирует агентство Рейтер.

При этом, с учётом волатильности последних дней, прибавка основных индексов в начале торгов оказалась относительно умеренной вследствие тормозящего воздействия макроэкономических данных. Ранее в четверг стало известно, что число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшился всего на 9 тысяч вместо предполагаемых аналитиками 17 тысяч, и достиг 840 тысяч заявок.