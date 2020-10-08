МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Нерезиденты в сентябре увеличили продажи акций на Мосбирже в 2,5 раза по сравнению с августом, до 83,8 миллиарда рублей, следует из ежемесячного "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.

"Снижение аппетита к риску иностранных инвесторов привело к продажам на вторичном биржевом рынке акций, нерезиденты и дочерние иностранные организации продали акций на сумму 83,8 миллиарда рублей. Остальные категории участников выступали покупателями, СЗКО (системно значимые кредитные организации – ред.) приобрели акций на сумму 52,6 миллиарда рублей, НФО (некоммерческие финансовые организации – ред.) и прочие банки – на сумму 22,1 и 9,1 миллиарда рублей соответственно", — уточняется в обзоре.

Ранее аналитики ЦБ РФ сообщали, что нерезиденты в августе продали акции на Московской бирже на 34,2 миллиарда рублей против покупок в июле.