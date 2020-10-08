МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления американской экономики в свете новых заявлений президента страны Дональда Трампа о мерах ее поддержки и оценок Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару снижался до 1,1751 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1760 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 106,03 иены со 105,96 иены на прошлом закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) находился на уровне закрытия предыдущего дня и составлял 93,71 пункта.

Трейдеры оценивают новые заявления Трампа о мерах поддержки экономики США, которые привнесли оптимизм на рынки. Накануне он призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Президент США также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

Участники торгов также обратили внимание на опубликованные результаты заседания ФРС США, согласно которым, по оценке Федрезерва, ВВП страны восстанавливался быстрыми темпами в третьем квартале. Промышленное производство также продолжило восстанавливаться в июле и августе, но менее быстрыми темпами, чем в предыдущие два месяца.

На важность для рынков решений о поддержке американской экономики обращают внимание эксперты. "Думаю, рынку сейчас не хватает уверенности, что отчасти вызвано неопределенностью вокруг вопроса финансовой поддержки (американской экономики — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега-аналитика Bannockburn Global Forex Марка Чандлера (Marc Chandler).