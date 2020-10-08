МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг вечером растут на 1,9%, в то время как инвесторы оценивают вероятность сокращения предложения на рынке из-за урагана в США и забастовок в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,91% — до 42,79 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,93%, до 40,72 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе. Тропический шторм "Дельта" сформировался в Атлантическом океане в понедельник и уже усилился до второй категории. Согласно данным, которые приводит агентство Рейтер, на фоне усиления урагана компании эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе.

Кроме того, поддержку ценам оказывают новости из Норвегии — Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.

При этом аналитики предупреждают, что эти факторы недостаточны для долгосрочного повышения цен. "Рынок приветствует сокращение поставок сырья, так как на данный момент в мире производится больше нефти, чем потребляется. Поскольку сегодня рост цен вызван погодными условиями и забастовками, он может долго не продлиться", — цитирует Рейтер аналитика Rystad Energy Бьернар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen).