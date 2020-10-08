МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в четверг вечером, в то время как инвесторы сосредоточили внимание на политической обстановке в США, которая приобретает неопределённость перед президентскими выборами через месяц, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,17%, или на 3,25 доллара, до 1893,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% — до 24,065 доллара за унцию.

Трейдеры внимательно следят за предвыборной гонкой в США и отказываются от активного приобретения рисковых активов на фоне сохраняющейся неопределенности. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате. Вместо этого нынешний президент США решил провести митинг.

"Золото будет дорожать, динамика его цены будет волатильной. Такая ситуация будет наблюдаться в течение следующего месяца — до выборов — и еще два месяца после выборов", — заявил управляющий партнер CPM Group Джеффри Кристиан (Jeffrey Christian), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Небольшую поддержку стоимости золота оказала и макростатистика из США, которая не оправдала ожидания аналитиков. Число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю уменьшился всего на 9 тысяч вместо предполагаемых аналитиками 17 тысяч, и достиг 840 тысяч заявок.