МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в четверг ростом, поддерживаемые новостями о новом пакете помощи экономике США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,53%, до 5978,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 4911,94 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,84%, до 13037,48 пункта.

Европейские инвесторы с оптимизмом восприняли заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса, после того как ранее он же заявлял, что до ноябрьских президентских выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики из-за разногласий с демократами об объеме поддержки.

Эксперты отмечают, что эти новости — сейчас ключевой фактор, влияющий на настроения на биржах, причём не только американских. Так, глава отдела торговли London and Capital Роджер Джоунз (Roger Jones) считает, что "рынок стал очень финансово ориентированным", при этом, по его мнению, поддержка экономики в том размере, в каком она может быть предоставлена сейчас, может обеспечить только краткосрочный рост.

Поддержку европейским индексам также оказывают новости о поставке лекарства, использующегося при лечении коронавируса. Еврокомиссия, все страны Евросоюза и ряд других государств подписали совместный контракт на закупку препарата, которого должно хватить для лечения до 0,5 миллиона больных COVID-19 у американской компании Gilead, говорится в сообщении ЕК. Это способствует ослаблению беспокойств за экономические последствия роста заболеваемости коронавирусом.