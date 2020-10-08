МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам, отыгрывая внешний позитив.

Рост западных фондовых рынков и нефтяных котировок поддержал стоимость российских активов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,13%, до 2846,39 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,3%, до 1158,82 пункта, вследствие укрепления нацвалюты.

Доллар дешевеет сейчас примерно на 60 копеек, до 77,42 рубля, также следует из данных Московской биржи.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в четверг находился преимущественно под позитивным внешним влиянием.

Так, западноевропейские фондовые индексы выросли, американские — также умеренно прибавляют вечером. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса, после того как ранее он же заявлял, что до ноябрьских президентских выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики из-за разногласий с демократами об объеме поддержки.

Фьючерсы на сорт нефти Brent растут вечером на 2,6%, превысив отметку в 43 доллара за баррель. Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе. Тропический шторм "Дельта" сформировался в Атлантическом океане в понедельник и уже усилился до второй категории. Согласно данным, которые приводит агентство Рейтер, на фоне усиления урагана компании эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллионов баррелей нефти в день.

В лидерах роста капитализации в РФ сегодня оказались акции "Полюса" (+2%), "Алросы" (+1,8%), "Норникеля" (+1,6%), "Русала" (+1,4%).

С другой стороны, заметно упали в цене бумаги "Аэрофлота" (-5,6%), "Ленты" (-1,6%), Сбербанка (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в рамках сегодняшних торгов предпринял попытку отыгрыша отметки 2850 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако сил на закрепление выше данного уровня не хватило, несмотря на хороший внешний фон. Тестирование уровня снизу подтверждает его вчерашний пробой и также говорит в пользу возможности развития сценария дальнейшего снижения с целью в районе 2700-2750 пунктов по индексу", — оценил он.

"Рублевый индекс Мосбиржи консолидировался чуть ниже 2850 пунктов и сохраняет краткосрочную слабость, хотя риски пробоя психологически важного уровня поддержки 2800 пунктов до конца текущей недели снизились. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2800-2880 пунктов", — более оптимистична Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".