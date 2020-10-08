МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно растет против доллара и евро на фоне ускорившегося удорожания нефти.

Рост западных фондовых индексов сигнализируют о возврате аппетита к риску на мировых рынках, что также поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.48 мск снижается на 64 копейки, до 77,38 рубля, курс евро — на 85 копеек, до уровня 90,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в четверг укреплялась повышенными темпами на фоне активизации роста нефтяных котировок.

Так, цена сорта Brent растет вечером уже на 3,2% до 43,34 доллара за баррель. Трейдеров беспокоит ситуация с ураганом "Дельта", который движется к США. Нефтедобывающие компании уже эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в Мексиканском заливе. Урагану уже присвоена вторая категория, и есть риск, что он усилится до третьей.

Вдобавок к этому западноевропейские фондовые индексы выросли в четверг, американские — также умеренно прибавляют вечером, что свидетельствует об аппетите к риску на мировых площадках и поддерживает курс рубля.

Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса, после того как ранее он же заявлял, что до ноябрьских президентских выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики из-за разногласий с демократами об объеме поддержки.

Косвенную поддержку рублю оказали и оценки ЦБ РФ о том, что граждане в сентябре не предъявляли существенного спроса на иностранную валюту: её покупки оказались значительно ниже уровней прошлых лет — около 117 миллионов долларов против более чем 1 миллиарда в сентябре 2018 и 2019 годов.

В итоге доллар и евро снижаются вечером к рублю на 0,9-1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Долларовые "медведи" предпринимают попытку перехода в нижнюю половину диапазона 75-80 рублей, тестируя поддержку на уровне 77,5 рубля, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Однако пока, учитывая внешние риски, мы не видим поводов для закрепления доллара ниже 77,5 рубля", — добавил он.

Рубль черпает силы из позитивной динамики цен на нефть, и долларовые "медведи" пытаются закрепить его ниже 77,5 рублей, в свою очередь отмечает и Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". "По-прежнему ждем, что курс войдет в диапазоне 76—77 рублей за доллар", — отметил он.

В пятницу ожидается коррекционный рост доллара и евро на 60 и 70 копеек соответственно, тем не менее оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".