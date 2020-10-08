МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Медиаподразделение американского телекоммуникационного гиганта AT&T, Warner Media, проведет реструктуризацию, в рамках которой сократит расходы на 20%, что необходимо вследствие влияния пандемии коронавируса и вызванных ею ограничительных мер, следует из сообщения газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Warner Media из AT&T готовит реструктуризацию, направленную на сокращение 20% расходов, так как пандемия коронавируса негативно влияет на доходы от продажи билетов в кино, от подписок на кабельное телевидение и от рекламы", — говорится в сообщении.

Источники также сообщили газете, что реструктуризация начнется в ближайшие недели и приведет к тысячам увольнений в студиях Warner Bros. и на телеканалах HBO, TBS и TNT.

В сообщении уточняется, что пандемия нового коронавируса COVID-19 нанесла серьезный урон студии Warner Bros., которая выпустила фильм "Довод" (Tenet) в момент закрытия кинотеатров. В результате фильм не окупился. Ряд премьер также был перенесен из-за ограничительных мер.

"Как и вся индустрия развлечений, мы не застрахованы от значительного воздействия пандемии. Мы находимся в самом разгаре процесса (реорганизации — ред.), и он потребует увеличения объема инвестиций в приоритетные области и, к сожалению, сокращения в других", — приводят газета слова представителя Warner Media.

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) была основана в 1885 году. В настоящее время это одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний и один из крупнейших медиаконгломератов.