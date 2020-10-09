МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Фондовые биржи США второй день подряд закрылись ростом на ожиданиях новых государственных мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,43%, до 28425,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 11420,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 3446,85 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли вчерашние заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

Кроме того, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что имеющие в палате большинство демократы не пропустят законопроект о поддержки авиационной индустрии без дополнительных мер стимулирования.

При этом, с учётом волатильности последних дней, прибавка основных индексов в начале торгов оказалась относительно умеренной вследствие тормозящего воздействия макроэкономических данных. Ранее в четверг стало известно, что число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшился всего на 9 тысяч вместо предполагаемых аналитиками 17 тысяч, и достиг 840 тысяч заявок.