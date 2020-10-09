МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последних торгов недели мало изменится на смешанном внешнем фоне, полагают аналитики.

Рубль, по их мнению, подрастет на дорогой нефти и удешевлении доллара на мировом валютном рынке.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает динамику индекса Мосбиржи на открытии торгов в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов.

"Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку ему окажут укрепление валют развивающихся стран и закрепление рынка энергоносителей выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На этом фоне национальная валюта попытается продолжить рост, что уведет пару доллар/рубль на старте торгов в район 77,2 рубля, полагает он.

"Ослабление доллара США к корзине мировых валют (индекс DXY) подразумевает повышение сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках для глобальных инвесторов. На российском валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль в соответствии с внешним фоном", — замечает и Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые биржи США в четверг показали рост второй день подряд. Оптимизм связан с ожиданиями новых мер поддержки экономики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,29-0,35%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,65%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,9%, при этом гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 закончил торги на уровне предыдущего закрытия, а японский Nikkei 225 снизился на 0,12%.

Стоимость нефти коррекционно снижается на 0,3% — до 43,21 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,11% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1772 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг вырос на внешнем позитиве. Рост западных фондовых рынков и нефтяных котировок поддержал стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,13% — до 2846,39 пункта, а долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 1,3% — до 1158,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 67 копеек — до 77,36 рубля, евро — на 84 копейки, до 90,99 рубля, следует из данных Московской биржи.