Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 77 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20201009/832137575.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 77 РУБ ВПЕРВЫЕ С 25 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20201009/832137575.html
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