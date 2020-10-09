МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" на открытии торгов упали более чем на 3% на фоне начала размещения акций в рамках SPO.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ранее крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" заявил о вторичном размещении акций (SPO) "Аэрофлота", которое пройдет по цене 60 рублей за бумагу.

"Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций, в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 60 рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную акцию общества", — сообщает компания.