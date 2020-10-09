МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи снижается на фоне падения акций "Аэрофлота" и отдельных бумаг, падающих на дивидендных отсечках; индекс РТС растет на фоне укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.27 мск пятницы снижался на 0,22% — до 2840,21 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,18% — до 1160,89 пункта.

В аутсайдерах — акции "Аэрофлота", падающие более чем на 5% на новостях по SPO, и акции НЛМК, теряющие 2,46% на фоне дивидендной отсечки.

Рубль к текущему моменту укрепляется к доллару на 42 копейки – до 76,94 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,18% — до 43,41 доллара за баррель.