МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут второй день подряд на внутренних корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.41 мск немецкий индекс DAX рос на 0,12% — до 13057,52 пункта, британский FTSE 100 — на 0,47%, до 6003,44 пункта, французский CAC 40 на 0,5% — до 4937,63 пункта.

Поддержку рынкам оказывают внутренние корпоративные новости. Так, акции датского производителя ювелирных изделий Pandora подскочили в цене на 10,6%, а немецкой интернет-компании Zalando — на 3,7% после повышения прогнозов по финансовым показателям на 2020 год на фоне хороших результатов в третьем квартале.

Немецкая Henkel, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, отметила органический рост продаж в третьем квартале на 3,9% в годовом выражении. Компания также опубликовала прогноз на весь 2020 год — она ждет органического снижения продаж по его итогам на 1-2%. Акции компании растут в цене на 3%.

Кроме того, биржевой оператор Euronext согласился купить фондовую биржу Италии Borsa Italiana у оператора фондовой биржи Лондона London Stock Exchange Group plc. (LSEG) за 4,33 миллиарда евро. Акции LSEG дорожают на бирже в Лондоне на 0,3%.

Ограничивает рост котировок статистика из Великобритании и Франции, не оправдавшая прогнозов. Объем промышленного производства в Британии в августе вырос всего на 0,3% к июлю, хотя аналитики ждали роста на 2,5%. Во Франции рост составил 1,3% вместо ожидавшихся 1,7%.