МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Частные инвесторы проявили незначительный интерес ко вторичному размещению акций "Аэрофлота" на опасениях повторения SPO и размытия их долей, если за второй волной COVID-19 придет следующая, завил РИА Новости руководитель департамента инвестанализа и обучения "Универ Капитала" Андрей Верников.

"Изначально сами по себе условия SPO "Аэрофлота" не очень непривлекательные были для розничных инвесторов. Диапазон цены 60-75 рублей был обозначен при том, что инвесторы уже видели в этом году цену 51,02 рубля еще до новости об SPO. Инвесторы боятся, что история с размытием их доли повториться еще раз, если за второй волной коронавируса последует третья", — сказал Верников.

В пятницу (9 октября) началось размещение акций "Аэрофлота" в рамках SPO в соответствии с поданными инвесторами заявками. Оно продлится до 23 октября. Ранее в пятницу Борис Квасов, соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" (организатор размещения), сообщил журналистам, что спрос со стороны розничных инвесторов был незначительным. А по сообщению самого "Аэрофлота", вторичное размещение акций "Аэрофлота" пройдет по цене 60 рублей за бумагу.

"Никто не говорит что "Аэрофлот" — малоперспективная акция. Просто тем, кто покупает ее сейчас, надо запастись терпением. По прогнозам отраслевых аналитиков, в следующем году перевозки пассажиров авиацией будут меньше чем в 2019 году на 50% и полностью восстановятся в 2022 году. Мало кто из розничных инвесторов готов ждать так долго", — добавляет Верников.

По данным "Аэрофлота", по итогам формирования книги заявок по открытой подписке было привлечено 39,1 миллиарда рублей, включая около 9,1 миллиарда рублей от государства. В рамках размещения компания привлечет не менее 80 миллиардов рублей в целях повышения ликвидности.

Акции "Аэрофлота", крупнейшего российского авиаперевозчика, с утра упали почти на 6%, до 59 рублей – минимума с 23 марта на фоне низкой цены размещения и невысокого спроса инвесторов в рамках вторичного размещения (SPO). К 11.46 мск акции компании снижаются на 4,53% — до 59,88 рубля.