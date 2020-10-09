МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу днем на фоне растущих ожиданий, что президентские выборы в США в ноябре выиграет демократ Джо Байден, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1795 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1758 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 105,88 иены со 106,01 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 93,39 пункта.

Несколько американских банков, как пишет агентство Рейтер, ждут, что пакет поддержки экономики США будет выделен независимо от того, какой кандидат победит. Однако они предполагают, что президентство Байдена с условием, что демократы также вернут контроль над сенатом, может обеспечить более крупный пакет поддержки. Банк UBS Asset Management, например, оценивает вероятность победы Байдена в 75%.

Агентство добавляет, что укрепляющиеся надежды на победу Байдена на выборах успокаивающе действуют на рынки. "С приближением даты выборов происходит заметное снижение волатильности. Это говорит о росте уверенности рынка в их исходе и в том, что он удовлетворен вероятным результатом", — цитирует агентство аналитика BDSwis Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler).