МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня повышаются. Индекс S&P 500, вероятно, сможет добиться самого значительного недельного прироста с конца августа. Инвесторов воодушевили переговоры о новой программе помощи американской экономике.

Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,4%. Динамика на американском рынке акций после начала торгов, вероятно, будет позитивной, но сдержанной. Фьючерсы на Nasdaq-100 набрали 0,3%. Вчера индекс Nasdaq Composite, в котором высок вес акций технологических компаний, завершил сессию на максимальном уровне с начала сентября.

На этой неделе настроения на рынке улучшились благодаря признакам того, что лидеры конгресса и представители Белого дома пытаются разрешить противоречия, связанные с новой программой государственной помощи авиакомпаниям, малому бизнесу и населению. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы согласовать пакет помощи авиаперевозчикам, но только если он будет сопровождаться переговорами о более масштабной программе господдержки.

Мало кто из инвесторов верит, что условия массовой поддержки удастся согласовать ранее 3 ноября, когда в США состоятся президентские выборы. Однако возобновление переговоров вселяет оптимизм насчет грядущих целевых программ помощи пострадавшим секторам экономики. Многие фондовые управляющие считают, что власти должны возобновить выплату дополнительных пособий по безработице, чтобы поддержать потребительские расходы на фоне роста числа заражений коронавирусом. Предыдущая программа такой поддержки населения завершилась в августе.

"Для роста рынка нужно, чтобы в США утвердили новую программу поддержки экономики. С ее помощью удастся стабилизировать темпы восстановления экономики, которое все еще продолжается", – заявил директор Mediolanum International Funds по рыночной стратегии Брайан О'Райли.

Сам он, однако, настроен скептически. "Подозреваю, что рынок с излишним оптимизмом оценивает вероятность какого бы ни было соглашения", – говорит он.

В четверг в США было зафиксировано более 56 000 новых случаев заражения коронавирусом – это максимальное значение с середины августа. Свежая статистика показала, что рынок труда восстанавливается медленно и неравномерно, больше работодателей прибегают к окончательным увольнениям. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на этой неделе заявил, что без вмешательства государства экономические последствия пандемии могут оказаться трагическими.

На этой неделе рынок тянули вверх акции компаний, которые чутко реагируют на темпы экономического роста. Такая динамика подтверждает веру инвесторов в то, что власти согласуют программу поддержки экономики. Выросли акции нефтегазовых компаний и производителей материалов, тогда как значительную часть 2020 года они отставали от бумаг технологических корпораций.

Согласно опросам, отрыв бывшего вице-президента США Джо Байдена в предвыборной гонке продолжает увеличиваться, и это снижает вероятность затяжной неопределенности после дня выборов. Ситуация стала более прозрачной, что благоприятно влияет на рынки, отмечает аналитик Societe Generale Софи Хвин, которая занимается диверсифицированными инвестициями.

"Сейчас лучше всего себя чувствуют те сектора, которые ранее отставали, – говорит Хвин. – Сценарий спорного итога выборов стал менее вероятным".

В результате, по словам Хвин, некоторые инвесторы, которые ранее предпочитали дождаться объявления итога выборов, решились купить акции компаний, в большей степени зависящих от экономического роста.

Перед открытием торгов в Нью-Йорке акции Advanced Micro Devices падают на 2,4%. The Wall Street Journal сообщила об очередном возможном слиянии в быстро консолидирующейся отрасли полупроводников: компания Advanced Micro Devices ведет переговоры о покупке конкурирующего производителя чипов – Xilinx. Сумма этого слияния может превысить 30 млрд долларов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла со вчерашних 0,764% до 0,766%. Индекс доллара WSJ просел на 0,2% и может завершить в минусе третий день подряд.

На рынках других стран наблюдался подъем, причем лидировали китайские индексы. В Китае торги возобновились после праздников, и частный индекс менеджеров по снабжению указал на рост активности в сфере услуг в сентябре. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг по версии Caixin пятый месяц подряд поднялся выше 50 пунктов, разделяющих подъем и спад.

Shanghai Composite подскочил на 1,7%, а юань на офшорном рынке набрал к доллару 0,6% и торгуется на уровне 6,70. Юань на материковом рынке, где действует жесткий контроль, прибавил к доллару 1,2%, догоняя офшорный юань после праздников, в течение которых на материковом рынке торги не велись.

Цены на нефть снизились, пока трейдеры следят за движением урагана "Дельта", из-за которого морская добыча в Мексиканском заливе практически остановилась. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,5% до 40,95 доллара за баррель. При этом рост цен за неделю все равно может в итоге быть максимальным с июня.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ