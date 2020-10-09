МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу днем растет к доллару и стабилен к евро, отыгрывая курсовую динамику международного валютного рынка форекс.

Внешний фон в пятницу неоднозначен. Рост западных фондовых индексов отчасти нивелируется снижением цен на нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.06 мск снижался на 22 копейки — до 77,14 рубля, курс евро рос на 2 копейки — до 91,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар и евро обновили минимумы с 25 сентября — 76,88 рубля и 90,5 рубля соответственно.

ВСЛЕД ЗА ФОРЕКСОМ

Американская валюта снижается на рынке форекс на фоне растущих ожиданий, что президентские выборы в США выиграет демократ Джо Байден, и связанных с этим надежд на дальнейшую господдержку американской экономики. Президентство Байдена с условием, что демократы также вернут контроль над сенатом, может обеспечить экономике более крупный пакет поддержки, считают ряд экспертов.

При этом рынок нефти сползает вниз в рамках коррекции, несмотря на приближение урагана "Дельта" к берегам США. Цена сорта Brent снижается на 0,8% — до 43 долларов за баррель.

Западноевропейские биржевые индексы и американские фондовые фьючерсы преимущественно растут в конце недели. Инвесторы отыгрывают новости о том, что лидеры американского конгресса и представители Белого дома пытаются разрешить противоречия, связанные с новой программой государственной помощи авиакомпаниям, малому бизнесу и населению.

Позитива добавила и статистика из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, по данным делового издания Caixin, в сентябре вырос до 54,8 пункта с 54 пунктов в августе.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,35%, а евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль вышел вверх из консолидации, но натолкнулся на сильные уровни сопротивления, от которых стал откатываться вниз, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Они соответствуют уровню 77 рублей за доллар, который передвинулся на установленный сегодня двухнедельный минимум 76,88. Евро сумел отскочить вверх от аналогичной технической поддержки в 90,5 рубля. Если мировые рынки не возобновят активный рост, рубль может продолжить снижение с ближайшей целью 77,6 рублей к доллару и 91,5 рубля к евро", — оценил он.

С момента окончания прошлой недели рубль отыграл уже 1,5% к доллару и 1% к евро, — курсы опускались ниже 77 рублей и 91 рубля соответственно, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

При этом генеральная линия ключевых процессов – волнения в сопредельных странах (Белоруссия, Армения, Киргизия), рост заболеваемости COVID по всему миру, обсуждение бюджетных стимулов в США – не претерпела значительных изменений. Таким образом, вероятность высокой волатильности курса рубля в ближайшие недели сохраняется.

"Мы смотрим с большим оптимизмом на текущее улучшение ситуации на валютном рынке, предполагая снижение эмоционального спроса от розничных и оптовых покупателей валюты, особенно в контексте укрепления позиций суверенных госбумаг. Однако опасения относительно ключевого события ноября остаются уместными: это президентские выборы в США. По мере того как опросы сохраняют лидерство Джо Байдена, большинство торговых стратегий развивает позиционирование в его пользу, и рубль в этом свете остается в числе потенциальных аутсайдеров", — прокомментировал Кошелев.