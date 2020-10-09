МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу растут на фоне оптимизма вокруг поддержки экономики США и снижения политической неопределенности в стране, вызванной президентскими выборами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,41%, до 28426 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 11590 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 3453,38 пункта.

Оптимизм на американских рынках наблюдается второй день подряд на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости дополнительной поддержки экономики. Трамп призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса.

Рыночный аналитик Axi Corp Милан Куткович (Milan Cutkovic) отмечает, что и демократы, и республиканцы понимают необходимость финансовой поддержки, поскольку "процесс восстановления экономики может вскоре остановиться". Это вызывает положительную динамику на рынках и способствует росту фондовых индексов.

Кроме того, инвесторы следят за предвыборной гонкой, оценивая возможность победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Победа Байдена, который лидирует сейчас с точки зрения симпатий избирателей по многим опросам, окажет поддержку малым и средним предприятиям в стране, что даст возможность для дальнейшего роста на биржах США, считают некоторые аналитики.