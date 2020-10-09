МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи, в лидерах падения – акции "Аэрофлота" после подтверждения цены размещения в рамках SPO, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.43 мск снижается на 0,36%, до 2836,09 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,05%, до 1159,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 30 копеек, до 77,06 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,95 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4%, до 43,17 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

К текущему моменту акции "Аэрофлота" снижаются в цене на 4,56%, а ранее в пятницу — падали на 5,9%, до 59 рублей – минимума с 23 марта.

Ранее в пятницу компания сообщила, что планируемое SPO пройдет по цене 60 рублей за бумагу, а государство суммарно выкупит акций на 50 миллиардов рублей, причем не только по преимущественному выкупу. По данным "Аэрофлота", по итогам формирования книги заявок по открытой подписке было привлечено 39,1 миллиарда рублей, включая около 9,1 миллиарда от государства.

Также среди лидеров падения котировок – бумаги компаний, торгующиеся в пятницу без дивидендов: акции НЛМК (-1,68%), МТС (-1,52%), ЛСР (-2,7%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 2,07%, обыкновенные акции – на 1,49%). "Новатэк" сейчас незначительно прибавляет, при этом в ходе торгов его котировки опускались на 1,4%.

"Хуже рынка выглядят торгующиеся с пятницы без дивидендов акции НЛМК (дивидендные выплаты компании за второй квартал 2020 года составили 4,75 рубля на бумагу), МТС (дивиденды за первое полугодие 2020 года – 8,93 рубля на акцию), группы ЛСР (дивиденды за первое полугодие 2020 года составили 20 рублей на акцию), "Татнефти" (дивиденды составили 9,94 рубля за первое полугодие на акцию каждого вида) и "Новатэка", дивиденды которого также за первое полугодие оказались равны 11,82 рубля на акцию", — указывает Александр Осин из компании "Фридом Финанс".

Акции "Алросы" в первой половине торгов поднимались в цене на 1,2% на фоне публикации операционных результатов за сентябрь, однако затем перешли к снижению и к текущему моменту теряют 2,33%.

"Алроса" представила неплохие операционные результаты за сентябрь… бумаги, тем не менее, упали в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих дней", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Среди растущих в цене бумаг – акции "Норникеля" (на 2,28%), Polymetal (на 1,75%), "Газпром нефти" (на 1,61%), ТГК-2 (на 1,52%), обыкновенные акции "Селигдара" (на 1,38%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС ранее в пятницу находились под краткосрочным давлением, а рублевый индикатор обновил минимум с июля, опустившись до 2811 пунктов, указывает Кожухова.

"До закрытия торгов на биржах вряд ли будут наблюдаться сильные движения. Предвыборное ралли американских площадок пока обходит российские активы стороной", — добавляет она.

Индекс Мосбиржи пробивает одну за другой поддержки и ближайшим техническим препятствием для снижения может выступить круглый уровень 2800 пунктов, хотя более значимая поддержка — область 2680–2703 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир Инвестиций".

У индекса РТС ближайшая поддержка находится на вчерашнем минимуме 1148 пунктов, добавляет он.

Если ситуация на мировых рынках ухудшится, российские фондовые индикаторы с большой вероятностью пробьют эти уровни, ускорив снижение, заключает аналитик.