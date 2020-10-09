МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Нерезиденты в наиболее волатильные дни 23-25 сентября приобрели на рынке РФ валюту почти на 4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Информационно-аналитического комментария ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Вклад геополитических факторов в отдельные дни (сентября – ред.) увеличивался, но затем его влияние ослабевало, и он возвращался к прежним значениям и, как следствие, большую часть месяца оставался стабильным. В наиболее волатильные дни (23-25 сентября) крупнейшими покупателями валюты были иностранные инвесторы, которые за три торговых дня приобрели валюту почти на 4 миллиарда долларов (на биржевом и внебиржевом рынках)", — говорится в обзоре.

Курс доллара достиг максимума с марта 29 сентября, поднявшись до 79,98 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.