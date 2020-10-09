События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 октября
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — День благодарения
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 3кв2020
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за сентябрь и 3кв2020
|10 окт
|RUB
|РусГидро — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.09.2020)
|0,0367388 — див-д 2018
|0,03568039 — див-д 2019
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020)
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
|11,82 (1П202) — див-д 2020
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020)
|40,11 (ао, ап, 1П2019) + 24,36 (ао, ап, 9м2019) + 1 (только ап, фин) — див-д 2019
|9,94 (1П2020, ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 25.09.2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|Полюс — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020)
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
|240,18 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020)
|30 — див-д 2019
|20 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|МТС — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020)
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
|8,93 (1П2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201009/832141085.html