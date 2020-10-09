МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — День благодарения    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — операционные результаты за 3кв2020    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за сентябрь и 3кв2020    
10 окт RUB РусГидро — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.09.2020) 0,0367388 — див-д 2018 0,03568039 — див-д 2019
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019 11,82 (1П202) — див-д 2020
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020) 40,11 (ао, ап, 1П2019) + 24,36 (ао, ап, 9м2019) + 1 (только ап, фин) — див-д 2019 9,94 (1П2020, ао, ап) — див-д 2020
  RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 25.09.2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) — див-д 2020
  RUB Полюс — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020) 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019 240,18 (1П2020) — див-д 2020
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020) 30 — див-д 2019 20 (1П2020) — див-д 2020
  RUB МТС — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 30.09.2020) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019 8,93 (1П2020) — див-д 2020

 

 