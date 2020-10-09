МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут в пятницу, в то время как инвесторы оценивают перспективы принятия мер поддержки экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,23%, до 28491,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,78%, до 11509,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 3464,3 пункта.

Текущая неделя пока выходит позитивной для индексов, причём всё вращается вокруг президента США Дональда Трампа, который сначала легко перенёс инфицирование коронавирусом, а затем заявил о мерах поддержки экономики страны. Так, он призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса.

"Рынок продолжает расти в надежде на какой-то результат (мер поддержки экономики — ред.) не только для авиакомпаний, но и для всей страны", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардильо (Peter Cardillo).