МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% в пятницу вечером вследствие ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,9%, или на 17,8 доллара, до 1931,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 4%, до 24,83 доллара за унцию.

В течение всей пятницы доллар снижается по отношению к другим основным мировым валютам на неясности в перспективах принятия новых мер поддержки экономики США. Так, по состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1758 доллара за евро, курс доллара к иене — уменьшался до 105,64 иены со 106,01 иены на прошлом закрытии.

Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.

"Похоже, что все крутится вокруг стимулирования экономики", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега RJO Futures Эли Тесфае (Eli Tesfaye), который также добавил, что дальнейшее падение курса доллара может дать импульс более значительному росту цены на золото.