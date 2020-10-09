Золото дорожает почти на 2% на ослаблении доллара
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% в пятницу вечером вследствие ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,9%, или на 17,8 доллара, до 1931,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 4%, до 24,83 доллара за унцию.
В течение всей пятницы доллар снижается по отношению к другим основным мировым валютам на неясности в перспективах принятия новых мер поддержки экономики США. Так, по состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1758 доллара за евро, курс доллара к иене — уменьшался до 105,64 иены со 106,01 иены на прошлом закрытии.
Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.
"Похоже, что все крутится вокруг стимулирования экономики", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега RJO Futures Эли Тесфае (Eli Tesfaye), который также добавил, что дальнейшее падение курса доллара может дать импульс более значительному росту цены на золото.
https://1prime.ru/Financial_market/20201009/832141713.html